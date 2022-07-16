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رياضة

برشلونة يتوصل لاتفاق لضم ليفاندوفسكي

Lebanon 24
16-07-2022 | 14:00
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سينتقل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ بطل ألمانيا إلى برشلونة الإسباني مقابل 45 مليون يورو و5 ملايين كمكافآت، بحسب ما كشفت السبت عدة صحف ألمانية وإسبانية.

وتوصل الناديان إلى هذا الاتفاق ليل الجمعة-السبت بحسب صحيفتي "بيلد" و"كيكر" وشبكة "سكاي ألمانيا"، ليصل الكباش بين ليفاندوفسكي والبايرن إلى خاتمة سعيدة بالنسبة للبولندي الرافض إكمال مشواره مع النادي البافاري بعدما دخل سجله التاريخي.
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ومن جهتها، كتبت صحيفة "سبورت" الكتالونية السبت على صفحتها الأولى أن اللاعب البالغ 33 عاما "يعتزم الوصول اليوم (السبت) إلى برشلونة لإتمام فحصه الطبي والتوقيع لأربع سنوات".

ودافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلا له 344 هدفا، وحطم عددا كبيرا من الأرقام القياسية كهداف، وكان أبرزها عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني، حيث سجل البولندي 41 هدفا في موسم 2021، ليحطم رقما قياسيا يعود لسنوات عديدة: 40 هدفا للمدفعجي غيرد مولر في موسم 1971-1972.

وفي دوري أبطال أوروبا، يحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة حيث يتقاسمه مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيما (86 هدفا لكل منهما)، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر (140 هدفا)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (125 هدفا).
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