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رياضة

موجة سخرية من مهاجم ليفربول الجديد وفيديو يوضح "الإخفاق"

Lebanon 24
16-07-2022 | 23:00
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موجة من السخرية انهالت على مهاجم نادي ليفربول الجديد، بسبب لقطات أخفق فيها خلال المباريات التحضيرية للفريق قبل انطلاق الموسم.


وبدأ القلق يتسرب لجماهير ليفربول، بعد مشاهدة أغلى لاعب في تاريخ النادي، الأوروغواياني داروين نونيز، خلال المباريات التحضيرية.
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ووقع ليفربول مع نونيز مقابل قرابة 100 مليون يورو، هذا الصيف، قادما من بنفيكا البرتغالي، على أمل أن يكون المهاجم الرئيسي للفريق، في صفقة هي الأغلى بتاريخ النادي.

وأضاع نونيز فرصة أمام المرمى خلال مباراة ودية ضد مانشستر يونايتد، قبل أن يقدم مباراة "كارثية" أمام كرستال بالاس، ضمن جولة ليفربول في آسيا.
وانتشرت فيديوهات لملخص لمسات نونيز أمام كريستال بالاس، والتي ظهر بها اللاعب وهو يضيع فرصا سهلة، ويفشل في إنجاز تمريرات بسيطة، مما أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي من نونيز، وتوقعوا بأن يكون "أفشل صفقة في الموسم"، بعد الأداء الذي قدمه في الوديات.

أما جماهير ليفربول، فتسرب القلق لها، وعبرت عن استيائها من أول ظهور لنونيز بقميص ليفربول، وبدت قلقة من الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل النجم السنغالي ساديو ماني.

نونيز سيحمل عبئا كبيرا الموسم المقبل، فهو أغلى لاعب بتاريخ النادي، كما أنه سيكون المهاجم الأول في الفريق، وعليه تسجيل العديد من الأهداف، كي يساعد ليفربول على تجاوز رحيل ماني، والمضي نحو مواصلة المنافسة على أكبر البطولات.
 
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