نادي "أبها" السعودي يتعاقد مع المدرب البلجيكي فاندنبروك

قال نادي أبها السعودي، السبت، إنه تعاقد مع المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك لمدة موسمين بعد إنهاء عقده مع الجيش الملكي المغربي.

وأعلن الجيش في بيان منفصل أنه وافق على طلب فاندنبروك بالرحيل لتدريب أبها، إذ كان يمتد تعاقده مع النادي المغربي حتى نهاية الموسم المقبل.

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بدوره، أعلن نادي "أبها" عبر حسابه على "تويتر" أنه تعاقد مع فاندنبروك لمدة عامين.