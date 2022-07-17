Advertisement

رياضة

45 مليون يورو تنقل ليفاندوفسكي إلى كامب نو

Lebanon 24
17-07-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-971957-637936401139308210.jpg
Doc-P-971957-637936401139308210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن برشلونة رسمياً، السبت، توصله إلى "اتفاق مبدئي" مع بايرن ميونخ بشأن انتقال روبرت ليفاندوفسكي.
وأكد برشلونة الصفقة بعد اعتراف النادي البافاري، السبت، بوجود اتفاق شفهي مع "البلوغرانا" لبيع المهاجم الدولي البولندي وتوديع اللاعب نفسه لزملائه عقب آخر تدريب له مع الفريق الألماني.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة على الصفقة، فسيدفع برشلونة 45 مليون يورو إضافة إلى خمسة مليون أخرى كمتغيرات، من أجل الحصول على توقيع اللاعب (34 عاماً) على عقد مدته ثلاثة مواسم.
ومن المنتظر أن ينضم مهاجم البرسا الجديد إلى الفريق مباشرة في الجولة التي بدأها اليوم في الولايات المتحدة بعد اجتياز الفحص الطبي وتوقيع العقود.
لكن الفريق الكاتالوني لن يقدم اللاعب رسمياً قبل العودة من الجولة في أميركا الشمالية وكأس جوان غامبر التي يخوضها برشلونة في السابع من آب المقبل بملعب كامب نو أمام بوماس المكسيكي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:45 | 2022-07-17
05:00 | 2022-07-17
02:00 | 2022-07-17
01:32 | 2022-07-17
23:00 | 2022-07-16
16:00 | 2022-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website