45 مليون يورو تنقل ليفاندوفسكي إلى كامب نو

أعلن برشلونة رسمياً، السبت، توصله إلى "اتفاق مبدئي" مع بايرن ميونخ بشأن انتقال روبرت ليفاندوفسكي.

وأكد برشلونة الصفقة بعد اعتراف النادي البافاري، السبت، بوجود اتفاق شفهي مع "البلوغرانا" لبيع المهاجم الدولي البولندي وتوديع اللاعب نفسه لزملائه عقب آخر تدريب له مع الفريق الألماني.

Advertisement

وبحسب مصادر مطلعة على الصفقة، فسيدفع برشلونة 45 مليون يورو إضافة إلى خمسة مليون أخرى كمتغيرات، من أجل الحصول على توقيع اللاعب (34 عاماً) على عقد مدته ثلاثة مواسم.

ومن المنتظر أن ينضم مهاجم البرسا الجديد إلى الفريق مباشرة في الجولة التي بدأها اليوم في الولايات المتحدة بعد اجتياز الفحص الطبي وتوقيع العقود.

لكن الفريق الكاتالوني لن يقدم اللاعب رسمياً قبل العودة من الجولة في أميركا الشمالية وكأس جوان غامبر التي يخوضها برشلونة في السابع من آب المقبل بملعب كامب نو أمام بوماس المكسيكي.