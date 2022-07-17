تشيلسي يفتتح جولته الأميركية بالفوز على أميركا المكسيكي (فيديو)





وكان الفريق اللندني الطرف الأفضل في الشوط الأول من خلال محاولات للبرازيلي كينيدي، والألماني كاي هافيرتس، وكرة رأسية من المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا تصدى لها الحارس أوسكار خيمينيز.

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وأثمرت أفضلية تشيلسي هدفا أول حمل توقيع الألماني تيمو فيرنر الذي سدد كرة قوية لم يتمكن الحارس المكسيكي من التقاطها لتتهيأ مجددا أمام الألماني فسددها داخل الشباك في الدقيقة 55. افتتح نادي تشيلسي جولته الأميركية استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز على أميركا المكسيكي 2-1 في مباراة ودية أقيمت فجر الأحد في لاس فيغاس.وكان الفريق اللندني الطرف الأفضل في الشوط الأول من خلال محاولات للبرازيلي كينيدي، والألماني كاي هافيرتس، وكرة رأسية من المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا تصدى لها الحارس أوسكار خيمينيز.وأثمرت أفضلية تشيلسي هدفا أول حمل توقيع الألماني تيمو فيرنر الذي سدد كرة قوية لم يتمكن الحارس المكسيكي من التقاطها لتتهيأ مجددا أمام الألماني فسددها داخل الشباك في الدقيقة 55.

CHELSEA VS CLUB AMERICA



2-1 83' MASON MOUNT GOALLLLLLL BANGER OF A FINISH pic.twitter.com/nS3i3RkhcE — the Chelsea News (@TheChelseaNews3) July 17, 2022

ولكن أميركا سرعان ما أدرك التعادل عندما حاول الظهير الأيمن لتشيلسي ريس جيمس إعادة الكرة باتجاه حارسه ماركوس بيتينيلي فتابعت طريقها داخل الشباك هدفا عكسيا في الدقيقة 60.

وكانت الكلمة الأخيرة لتشيلسي عبر لاعب وسطه مايسون ماونت، الذي أطلق كرة قوية من خارج المنطقة عانقت الشباك في الدقيقة 83.

ويلتقي تشيلسي في مباراته المقبلة خلال جولته الأمريكية، مع تشارلوت إف سي، الأربعاء قبل مواجهة جاره اللندني أرسنال السبت المقبل.

(روسيا اليوم)