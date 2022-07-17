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رياضة

بعد التعاقد.. هكذا تصرف محمد صلاح مع مدرب المنتخب الجديد

Lebanon 24
17-07-2022 | 16:00
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كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، حازم إمام، تفاصيل تواصل قائد المنتخب المصري محمد صلاح، والمدرب الجديد "للفراعنة".

وفي لقاء مع قناة "أون تايم سبورتس"، أشار حازم إمام إلى أن صلاح بارك للاتحاد خطوة التوقيع مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا.
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وقال حازم إمام في اللقاء، "صلاح تواصل معي عقب التعاقد مع المدرب البرتغالي وقال لي إن شاء الله ستكون بداية موفقة".

وأضاف النجم المصري السابق حازم إمام: "قلت لصلاح أرسل رقمك لفيتوريا يتواصل معك؟، قال لي لا أنا كابتن الفريق ولازم أنا أكلمه وأرحب به".

وأكد إمام أن محمد صلاح تحدث مع فيتوريا ورحب به، وأشاد إمام بتصرف صلاح الذي أظهر احتراما كبيرا من اللاعب لمدربه الجديد في المنتخب.

وحدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يوم 19 يوليو الجاري موعدا مبدئيا لوصوله القاهرة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن قبل أيام، تولي البرتغالي روي فيتوريا منصب المدير الفني لمنتخب "الفراعنة"، خلفا لإيهاب جلال.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب على صفحته في "فيسبوك"، إنه توصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة.
 
(سكاي نيوز عربية)
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