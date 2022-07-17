روجيه فغالي بطل رالي جزين العاشر

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أضاف السائق روجيه فغالي على فولسفاكن بولو لقبا جديدا في مسيرته الزاخرة بالألقاب المحلية والخارجية بإحرازه لقب رالي جزين العاشر، الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في قضاء جزين، اليوم، برعاية "او. أم. تي" وبمشاركة 21 سيارة اجتازت 17 منها خط الوصول. واحتل السائق تامر غندور وملاحه سليم جليلاتي على سكودا فابيا المركز الثاني والعماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على سكودا فابيا المركز الثالث.بلغت المسافة الاجمالية للرالي، والذي يندرج ضمن الجولة الثانية من بطولة لبنان للراليات لعام 2022 بعد رالي الربيع،215.22 كلم منها سبع مراحل خاصة للسرعة بلغ طولها 85.83 كلم وأقيم في ظل طقس صيفي حار وبحضور جمهور غفير من هواة الرياضة الميكانيكية انتشروا على المراحل الخاصة. ومنذ بداية السباق، فرض فغالي مع ملاحه فؤاد فغالي (يشارك لأول مرة في "المقعد الساخن" الى جانب روجيه) سيطرتهما وأحكما قبضتهما على صدارة الترتيب منذ المرحلة الأولى وحتى المرحلة الاستعراضية السابعة والأخيرة تاركا المنافسة على المراكز الباقية.وبعد انتهاء المرحلتين الخاصتين الأولى والثانية، احتل روجيه المركز الاول يليه الوهيبي فغندور. لكن ومع المرحلة الثالثة ومع مواصلة روجيه تصدره، خطف غندور المركز الثاني فالرواحي ثالثا ليستمر الثلاثي في الصدارة وفي الترتيب عينه حتى انتهاء الرالي الذي عانى خلاله العماني حمد الوهيبي (بطل العالم السابق للمجموعة "ن") مشاكل ميكانيكية عديدة مما حالت دون صعوده الى منصة التتويج. واحرز أليكس فغالي لقب المجموعة "ن" والياس الدهني لقب فئة الدفع الأمامي وهو اللقب الذي أحرزه في رالي الربيع الفائت.النتائجوفي ما يلي النتائج الرسمية للسائقين ال17 الذين اجتازوا خط الوصول:1- روجيه فغالي وملاحه فؤاد فغالي على فولسفاكن بولو:46.06 دقيقة2- تامر غندور وملاحه سليم جليلاتي على سكودا فابيا:47.41د3- عبدالله الرواحي (سلطنة عمان) وملاحه الأردني عطا الحمود على سكودا فابيا:48.24 د4- أليكس فغالي وملاحه جوزيف مطر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :49.01 د5- باسل ابو حمدان وملاحه فراس الياس على سكودا فابيا :49.24د6- حمد الوهيبي (سلطنة عمان) وملاحه طوني سيركومب (نيوزيلندا) على سكودا فابيا:49.25د7- جوزيف هندي وملاحه فيكين كنلدجيان على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :50.03 د8- ربيع ايوب وملاحه جورج ناضر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :50.37 د9- رودريك الراعي وملاحه جورج شهوان على ميتسوبيتشي لانسر ايفو10: 50.39د10- كارل رزق وملاحه كريم ابو الياس على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8 :50.44 د11- الياس الدهني وملاحه أمين عقل على سيتروين دي اس 3 :51.06 د12- ديفيد مزهر وملاحه شادي نصر على سيتروين دي اس 3 :53.51د13- ألبير حايك وملاحه لؤي صقر على رينو كليو أر أس:56.58 د14- شادي فقيه وملاحه سامر صفير على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :56.59 د15- وليد شلينك وملاحه أندريه عشقوتي على رينو كليو أر أس:58.07د16- محمد تاج الدين وملاحه رودي عيد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :1.04.26 ساعة17- جان باسيل وملاحه روني ابو الياس على رينو كليو أر أس:1.05.07 سوأحرز جوزيف هندي وملاحه فيكين كنلدجيان لقب فئة ارسي 2 ار 4 وكأس التصنيف وأليكس فغالي وملاحه جوزيف مطر لقب المجموعة "ن" والياس الدهني وملاحه امين عقل لقب فئة الدفع الامامي. كما نال كارل رزق كأس السائق الناشئ والملاح كريم ابو الياس كأس الملاح الناشئ. وحاز جان باسيل وملاحه روني ابو الياس على كأس فئة ار سي 5.وفي الختام، أقيم حفل التتويج بحضور النائب السابق أمل ابو زيد ورئيس اتحاد بلديات قضاء جزين ورئيس بلدية جزين خليل حرفوش وعضو مجلس ادارة النادي المنظم ومنسق لجنة رياضة السيارات عماد لحود ومدير مكتب الراليات في النادي المنظم كابي كريكر ومدير السباق نيقولا هندي ومسؤولي السباق وجمهور غفير في اجواء احتفالية. وسلم لحود الى كل من ابو زيد وحرفوش درعا تذكارية باسم النادي المنظم عربون محبة وتقدير.