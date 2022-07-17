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رياضة
مانشستر يونايتد يضم الأرجنتيني مارتينيز من أياكس
Lebanon 24
17-07-2022
|
23:00
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أعلن مانشستر يونايتد، الأحد، توصله لاتفاق مع أياكس أمستردام للحصول من الأخير على خدمات المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.
وقال يونايتد في بيان "يسعد مانشستر يونايتد أن يعلن عن توصل النادي لاتفاق مع أياكس بشأن انتقال المدافع الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز"، كاشفا أن الصفقة ستحسم رسميا بعد تجاوز الفحص الطبي الروتيني ووضع اللمسات الأخيرة على شروط اللاعب إضافة الى حصوله على تأشيرة العمل في المملكة المتحدة.
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وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن قيمة صفقة التعاقد مع الأرجنتيني البالغ 24 عاما ستكلف يونايتد 50 مليون يورو.
وبات مارتينيز، الذي انتقل لأياكس في صيف 2019 قادما من نادي ديفينسا إي جوستيسيا الأرجنتيني بعقد لأربعة أعوام مع خيار التمديد لعام إضافي، ثالث تعاقدات يونايتد هذا الصيف بعد الظهير الهولندي تيريل مالاسيا، وصانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن.
وسيجتمع مارتينيز مجددا بمدربه السابق في أياكس، الهولندي إريك تن هاغ، الذي استلم مهام الإشراف على يونايتد اعتبارا من الموسم الحالي.
ويسعى يونايتد أيضا إلى ضم لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ المتمسك بالبقاء مع برشلونة الإسباني، رغم توصل الأخير لاتفاق بشأنه مع "الشياطين الحمر" وفق التقارير في إسبانيا وإنكلترا.
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