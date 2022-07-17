مانشستر يونايتد يضم الأرجنتيني مارتينيز من أياكس

أعلن مانشستر يونايتد، الأحد، توصله لاتفاق مع أياكس أمستردام للحصول من الأخير على خدمات المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.



وقال يونايتد في بيان "يسعد مانشستر يونايتد أن يعلن عن توصل النادي لاتفاق مع أياكس بشأن انتقال المدافع الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز"، كاشفا أن الصفقة ستحسم رسميا بعد تجاوز الفحص الطبي الروتيني ووضع اللمسات الأخيرة على شروط اللاعب إضافة الى حصوله على تأشيرة العمل في المملكة المتحدة.

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