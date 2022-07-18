لسبب محزن... بسنت حميدة تنسحب من بطولة العالم في أميركا

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كسرت العداءة بسنت حميدة، لاعبة منتخب مصر في ألعاب القوى، صمتها، وبررت سبب انسحابها من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.وخطفت حميدة الأنظار في دورة ألعاب البحر المتوسط، التي اختُتمت فعالياتها في مدينة وهران الجزائرية، حين حصدت ذهبيتين في البطولة.ونشرت حميدة منشوراً مطولاً عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتوضيح ملابسات قرارها الأخير.وكتبت: "يعلم الجميع بأنني اعتذرت عن المشاركة في بطولة إفريقيا التي سبقت دورة ألعاب البحر المتوسط بأسبوعين، وهي مدة غير كافية للعلاج من الإصابة".وأضافت حميدة: "لكنني قررت المشاركة في دورة ألعاب المتوسط في وهران على مسئوليتي الشخصية برغم الإصابة، وكنت متواجدة في مقر اللجنة الطبية المصرية في الجزائر بشكل يومي، صباحاً ومساءً من أجل تلقي العلاج قبل بدء المنافسات بأسبوع".وأوضحت: "وبإمكان اللجنة التأكيد على صحة كلامي، وحتى أكون قادرة على اللعب كنت أتلقى جميع المسكنات الممكنة من حُقن وبنج".وزادت: "أنا الآن في مرحلة العلاج الصحيح والتأهيل الجيد، حتى أتمكن من المشاركة في المنافسات الدولية القادمة".وبيّنت بسنت: "لم أكن أرغب في التحدث في هذا الموضوع، وكنت أحرص على إظهار الجانب الجيد فقط، لكن الأخبار الخاطئة والتعليقات السلبية وغير اللائقة التي صدرت في الساعات الماضية، أجبرتني على الحديث".وختمت العداءة المصرية: "شكراً لمساندتكم الدائمة، وأراكم قريباً في إنجازات دولية قادمة وأرقام قياسية جديدة تحت علم مصرنا الحبيبة".وتفاعل المتابعون مع منشور بسنت، واتفق أغلبهم معها، حيث كتب أحدهم: "موفقة إن شاء الله وإلى الأمام دائماً، وليكن هدفنا جميعاً ميدالية أوليمبية في أولمبياد باريس 2024 إن شاء الله".ونشر آخر: "كلام الناس يحطم الناجح، افعلي ما ترينه مناسباً وما هو في صالحك، وربنا يوفقك".