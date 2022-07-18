حارس المرمى يعود إلى تدريبات الأنصار

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علم كووورة أن نادي الأنصار، قد اتفق مع حارسه نزيه أسعد، على كافة البنود العالقة.وكان أسعد لم يلتحق بتمارين الأنصار حتى اللحظة، وذلك بسبب بعض مطالب اللاعب التي أرجعها للظروف الصعبة التي تمر بالبلاد.وأكدت مصادر خاصة للأنصار، أن اللاعب سيلتحق غدا بتمارين الفريق.وعلى صعيد آخر، يلعب الأنصار مباراة ودية تحضيرية أولى، بعد غد الثلاثاء، بمواجهة فريق البرج.كما يخوض الأنصار غدا حصتين تدريبيتين، صباحا ومساء، حيث يتدرب في إحدى قاعات الgym في منطقة بعبدا.كما يتدرب عصرا على ملعبه في طريق المطار تحضيرا للموسم الجديد.