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رياضة
روما يحسم صفقة التعاقد مع ديبالا
Lebanon 24
18-07-2022
|
11:00
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حسمت صفقة انتقال المهاجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا إلى روما الإيطالي كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، وذلك وفق ما أفادت الاثنين العديد من الوسائل الإعلام الإيطالية.
وبعد 7 مواسم أمضاها بألوان يوفنتوس وتوج خلالها بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات متتالية بين 2016 و2020 وبالكأس الإيطالية أربع مرات والكأس السوبر ثلاث مرات إضافة لوصوله الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017، سينتقل ديبالا إلى الغريم روما بعد تعثر مفاوضاته مع إنتر الذي كان الطرف الأكثر أرجحية للحصول على خدماته.
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وكشفت قناة "سكاي إيطاليا" وصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن صفقة التعاقد مع لاعب باليرمو السابق حسمت في وقت متأخر من ليل الأحد وذلك بفضل مدرب "جالوروسي" البرتغالي جوزيه مورينيو الذي اتصل بالأرجنتيني في أكثر من مناسبة لاقناعه بالانضمام الى الفريق.
ورضخ ديبالا أخيرا وبعث برسالة على واتساب لمورينيو بعد منتصف ليل الأحد من أجل إعلامه بأنه حسم أمره وقرر الانضمام إلى "الذئاب" بحسب ما أفادت "لا غازيتا ديلو سبورت"، مضيفة بأن الأرجنتيني سافر الساعة التاسعة مساء الأحد بالتوقيت المحلي على متن طائرة خاصة من تورينو الى البرتغال حيث يتواجد فريق العاصمة حاليا، من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني تحضيرا للاعلان الرسمي عن الصفقة.
المصدر:
روسيا اليوم
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