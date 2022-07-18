29
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
24
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
37
o
بعلبك
31
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رسميا.. ميلان يعلن تمديد عقد نجمه المخضرم "إبرا"
Lebanon 24
18-07-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، رسميا اليوم الاثنين، تجديد عقد نجمه السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، لمدة موسم واحد حتى صيف عام 2023.
وذكر الموقع الرسمي لنادي ميلان أن زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 40 عاما، سيبقى مع "الروسونيري" في الموسم المقبل، وسيرتدي القميص رقم 11.
Advertisement
ولم يكشف النادي عن تفاصل عقد النجم السويدي، إلا أن شبكة "سكاي سبورت"، قالت إنه سيحصل على راتب ثابت يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون يورو، إضافة إلى متغيرات سخية تتعلق بصناعة وتسجيل الأهداف وإنجازات الفريق في الموسم الجديد.
وأضافت "سكاي سبورت": "زار باولو مالديني المدير التقني لميلان وفيدريكو ماسارا المدير الرياضي، إبراهيموفيتش في بيته الواقع على بحيرة جاردا، وحصلا على توقيع النجم السويدي على عقده الجديد".
وتابعت الشبكة: "يأمل إبراهيموفيتش في العودة للملاعب بعد نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر".
يذكر أن إبراهيموفيتش خضع لجراحة في الركبة قبل شهرين، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب فترة تتراوح من 6 إلى 7 أشهر.
وعاد زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف ميلان قبل عامين، وساهم في فوز "الروسونيري" بلقب بطل الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ موسم (2010-2011) مع المدرب ماسيمليانو أليغري المدير الفني الحالي لفريق يوفنتوس الإيطالي.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بُشرى إلى الموظفين.. هذا ما تم إقراره بشأن الرواتب
Lebanon 24
بُشرى إلى الموظفين.. هذا ما تم إقراره بشأن الرواتب
12:09 | 2022-07-18
18/07/2022 12:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة بشأن فواتير المولدات.. هذا ما قد نشهدهُ قريباً!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة بشأن فواتير المولدات.. هذا ما قد نشهدهُ قريباً!
15:43 | 2022-07-18
18/07/2022 03:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب السابق صلاح الحركة في ذمة الله
Lebanon 24
النائب السابق صلاح الحركة في ذمة الله
08:47 | 2022-07-18
18/07/2022 08:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتكاكٌ بين فنان وعناصر الجيش عند أحد الحواجز في البقاع.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
احتكاكٌ بين فنان وعناصر الجيش عند أحد الحواجز في البقاع.. إليكم ما حصل
13:29 | 2022-07-18
18/07/2022 01:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة قتل.. ضابطٌ في "قوى الأمن" يتعرّض للطعن بسكين داخل مُنتجع!
Lebanon 24
محاولة قتل.. ضابطٌ في "قوى الأمن" يتعرّض للطعن بسكين داخل مُنتجع!
12:45 | 2022-07-18
18/07/2022 12:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2022-07-19
ليس ريال مدريد أو برشلونة.. فريق إسباني يخطط للتعاقد مع رونالدو
02:00 | 2022-07-19
هاتف محرز يثير حفيظة متابعيه.. ما السبب؟ (صورة)
16:00 | 2022-07-18
خطأ يقود الشرطة الإيطالية لإيقاف لاعب ميلان بالقوة
15:04 | 2022-07-18
فوز الصفاء على فيروزة السوري بثلاثية نظيفة في بطولة غرب آسيا للسيدات
14:00 | 2022-07-18
مقاتل يحضر "خروفا" إلى الاستوديو للسخرية من خصمه! (فيديو)
11:00 | 2022-07-18
روما يحسم صفقة التعاقد مع ديبالا
فيديو
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
19/07/2022 13:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
02:16 | 2022-07-17
19/07/2022 13:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-07-17
19/07/2022 13:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact