ليس ريال مدريد أو برشلونة.. فريق إسباني يخطط للتعاقد مع رونالدو

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في تطور مفاجئ لمستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كشفت تقارير أوروبية عن تواصل موكلي "الدون" مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.وطلب كريستيانو من إدارة "الشياطين الحمر"، السماح له بالرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حال تلقى النادي عرضاً مرضياً، وفقاً لعدة تقارير بريطانية.ومنذ ذلك التاريخ يغيب النجم البرتغالي عن استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد 2022-2023، ولم يسافر مع الفريق إلى تايلاند أو أستراليا "لأسباب عائلية"، ولم يبلغ الإدارة بموعد عودته.ونقلت صحيفة Daily Mail البريطانية عن نظيرتها "آس" الإسبانية تقريراً، يؤكد أن كريستيانو في طريقه إلى الانتقال لأتلتيكو مدريد.وبحسب الصحيفة، تواصل موكلو كريستيانو مع الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، من أجل إقناعه بالتعاقد مع النجم البرتغالي، مشيرة إلى أن سيميوني معجب برونالدو وموافق على انضمامه للفريق إن سمحت ظروف النادي المالية بذلك.وتعد هذه الصفقة في حال تمت، بمثابة الطعنة لجماهير ريال مدريد، الذي سبق لكريستيانو رونالدو الدفاع عن ألوانه لمدة تسعة مواسم، وفق الصحيفة.