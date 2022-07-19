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رياضة
بدل رقمه المعتاد 11... صلاح يرتدي قميصا برقم جديد في ليفربول
Lebanon 24
19-07-2022
|
08:00
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من المنتظر أن يرتدي النجم المصري محمد صلاح، القميص رقم 10 بدل رقمه المعتاد "11"، في حال مشاركته في مباراة ليفربول وكريستال بالاس ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.
وأعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة كريستال بالاس، المقررة على ملعب "سنغافورة الوطني" في ثاني وديات "الريدز" استعدادا للموسم الجديد 2022-2023.
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وضمت التشكيلة أدريان، ميلنر، كوناتي، ماتيب، تيسميكاس، هندرسون، جونز، إيليوت، تشامبرلين، لويس دياز، فيرمينو.
وأبقى كلوب، المصري صلاح على دكة البدلاء، وفي حال مشاركته بديلا، فسيرتدي القميص رقم 10 الذي كان يحمله السنغالي ساديو ماني المنتقل هذا الصيف إلى بايرن ميونخ.
ويرتدي صلاح القميص رقم 10 مع المنتخب المصري، فيما تعود على حمل الرقم 11 في ليفربول منذ انضمامه إليه في العام 2017.
(ملاعب)
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