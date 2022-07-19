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رياضة

نجم "دورتموند" يغادر معسكر التدريب بعد إصابته بالسرطان

Lebanon 24
19-07-2022 | 11:00
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن مغادرة النجم الإيفواري، سباستيان هالر، لمعسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد في باد راجاز بسويسرا، بسبب مرض السرطان.

وقال بوروسيا في بيانه الرسمي إن اللاعب البالغ 28 عاما اشتكى من أنه ليس على ما يرام بعد التدريبات صباح الاثنين، وخلال الفحوصات الطبية المكثفة، تم اكتشاف ورم في الخصيتين، وخلال الأيام المقبلة، سيتم إجراء المزيد من الفحوصات في مركز طبي متخصص. 
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وقال سباستيان كيل، المدير الرياضي للنادي، في هذا الشأن: جاءت هذه الأخبار اليوم بمثابة صدمة لسيباستيان هالر ولنا جميعا، تتمنى عائلة دورتموند بأكملها أن يتعافى هالر تماما في أقرب وقت ممكن وأن نتمكن من معانقته مرة أخرى قريبا، سنبذل قصارى جهدنا لضمان أفضل علاج للاعب".

 
(روسيا اليوم)
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