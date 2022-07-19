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رياضة

الروسي خاتشانوف يبلغ ثاني أدوار هامبورغ

Lebanon 24
19-07-2022 | 23:00
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استهل الروسي كارين خاتشانوف مشواره في بطولة هامبورغ الألمانية للتنس، المقامة على الملاعب الترابية وتبلغ جوائزها أكثر من مليون و700 ألف يورو، بفوز صعب على الألماني يان لينارد شتروف.
 
وتمكن خاتشانوف من قلب تأخره بمجموعة إلى فوز على صاحب الأرض، يان لينارد شتروف، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و (6-3) و(7-6) في مباراة ماراثونية استغرقت ساعتين و15 دقيقة.

وسيكون في الدور الثاني على موعد مع الإيطالي فابيو فونيني الذي تغلب بدوره على السلوفيني أليز بيديني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، وبالنتيجة ذاتها: (3-6) و (6-3) و(7-6).
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(روسيا اليوم) 
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