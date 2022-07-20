29
o
بيروت
39
o
طرابلس
26
o
صور
40
o
جبيل
24
o
صيدا
37
o
جونية
22
o
النبطية
30
o
زحلة
38
o
بعلبك
34
o
بشري
36
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ما سبب تأجيل كأس أمم أفريقيا 2023؟
Lebanon 24
20-07-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن سبب تأجيل كأس أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة المقبلة.
وأعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأحد، تأجيل كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار من حزيران 2023 إلى كانون الثاني 2024.
Advertisement
ما سبب تأجيل كأس أمم أفريقيا 2023؟
موتسيبي كشف خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن سبب تأجيل كأس أمم أفريقيا 2023.
وقال رئيس "الكاف": "تم تأجيل كأس أمم أفريقيا 2023 بسبب الأمطار الصيفية في كوت ديفوار".
وكشف موتسيبي عن خطورة تلك الأمطار، حيث قال: "الأمطار الصيفية تسبب ضررا في كوت ديفوار، لذلك كان من الأفضل تأجيل كأس أمم أفريقيا إلى كانون الثاني".
يُذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا شهدت العديد من التقلبات في السنوات الأخيرة، حيث أقيمت في صيف 2019 لأول مرة، قبل أن تعود للشتاء في 2022، وكانت قريبة من العودة لتُقام صيفا في 2023، قبل أن يتم تأجيلها إلى شتاء 2024.
(ملاعب)
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل ستتوقف غداً؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل ستتوقف غداً؟
14:19 | 2022-07-19
19/07/2022 02:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق جميل السيّد على مداهمة مصرف لبنان؟
Lebanon 24
كيف علّق جميل السيّد على مداهمة مصرف لبنان؟
07:49 | 2022-07-19
19/07/2022 07:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى لبنان.. إسرائيل تُفجّر مفاجأة جديدة عن حقل "كاريش"!
Lebanon 24
رسالة إلى لبنان.. إسرائيل تُفجّر مفاجأة جديدة عن حقل "كاريش"!
12:36 | 2022-07-19
19/07/2022 12:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة تهزّ سوق الدولار.. ماذا حصل قبل ساعات؟
Lebanon 24
بلبلة تهزّ سوق الدولار.. ماذا حصل قبل ساعات؟
13:18 | 2022-07-19
19/07/2022 01:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في إقليم الخرّوب.. "اشتراك كهرباء" يُنهي حياة مواطن!
Lebanon 24
حادثة مروّعة في إقليم الخرّوب.. "اشتراك كهرباء" يُنهي حياة مواطن!
14:36 | 2022-07-19
19/07/2022 02:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2022-07-20
كريستيانو رونالدو يحقن جسده بالبوتوكس.. ما السبب؟
23:00 | 2022-07-19
الروسي خاتشانوف يبلغ ثاني أدوار هامبورغ
16:44 | 2022-07-19
فريق كرة القدم للسيدات في "الصفاء" يواجه فريق نادي الأرثوذكسي الاردني الأربعاء
16:00 | 2022-07-19
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يُوافق على إلغاء ضربات الرأس... ما السبب؟
14:00 | 2022-07-19
لاعب يغيب عن التدريبات بسبب تهديدات بالقتل... من هو؟ (صورة)
11:00 | 2022-07-19
نجم "دورتموند" يغادر معسكر التدريب بعد إصابته بالسرطان
فيديو
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
Lebanon 24
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
05:14 | 2022-07-20
20/07/2022 14:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
03:23 | 2022-07-20
20/07/2022 14:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
08:00 | 2022-07-19
20/07/2022 14:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact