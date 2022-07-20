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رياضة

النتيجة غير متوقعة لصلاح... تسريبات تكشف ترتيب أفضل 10 لاعبين في إفريقيا

Lebanon 24
20-07-2022 | 08:00
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شهدت الساعات الماضية تسريبات صادمة بشأن هوية اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الحفل المقرر إقامته الخميس المقبل بالمغرب وفقا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" .

وكشفت تسريبات من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الترتيب النهائي لقائمة أفضل لاعب في القارة السمراء لهذا الموسم.
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وأشارت التسريبات إلى أن النجم السنغالي ساديو ماني هو الأقرب لحصد اللقب بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت بالكاميرون أوائل العام الجاري بالإضافة إلى قيادة السنغال إلى التأهل إلى كأس العالم المقبل بقطر بعد الفوز على مصر في الجولة الفاصلة والحاسمة للتأهل إلى المونديال.

وتبدو التسريبات صادمة بالنسبة للمصريين نتيجة عدم فوز محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي باللقب رغم ما حققه من أرقام أسطورية مع فريقه ليفربول خلال الموسم الكروي المنقضي وتتويجه بهداف الدوري الإنجليزي متساويا مع الكوري الجنوبي سون.

 
ووفقا للتسريبا فإن ترتيب المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة، أتت على الشكل التالي:

 1-السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ).

2- المصري محمد صلاح (ليفربول).

3- السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي).

4- الجزائري رياض محرز(مانشستر سيتي).

5-من ساحل العاج سيباستيان هالر (أياكس).

6-المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

7-الكاميروني فنسنت أبو بكر (النصر).

8-الغيني نابي كيتا (ليفربول).

9- السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي).

10-الكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون).
 
(ملاعب)
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