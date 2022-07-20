Advertisement

رياضة

برشلونة يكشف تفاصيل العقد مع ليفاندوفسكي

Lebanon 24
20-07-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-972976-637939175288984962.jpg
Doc-P-972976-637939175288984962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم تعاقده مع مهاجم بايرن ميونخ الألماني السابق روبرت ليفاندوفسكي حتى عام 2027 مقابل 45 مليون يورو.

وكتب النادي الكتالوني في بيان "توصل برشلونة وبايرن ميونخ إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بإجمالي 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو مكافآت"، دون مزيد من التفاصيل بخصوص المبلغ الإضافي في الصفقة.
Advertisement

وأضاف "اللاعب البولندي سيوقع عقدًا لمدة أربعة مواسم والشرط الجزائي يصل إلى 500 مليون يورو".

وانضم ليفاندوفسكي (33 عامًا) إلى زملائه في الفريق الكتالوني في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، حيث من المقرر أن يلعب برشلونة سلسلة من المباريات الودية قبل بداية الموسم، أولها الثلاثاء ضد إنتر ميلان الإيطالي في ميامي، ثم غريمه التقليدي مواطنه ريال مدريد يوم الأحد في لاس فيغاس، ويوفنتوس الإيطالي في 27 من الحالي في دالاس، ونيويورك ريد بولز في 31 منه في نيويورك.

وهذه هي رابع الصفقات الصيفية لبرشلونة، بعد العاجي فرانك كيسي والدنماركي أندرياس كريستنسن في انتقال حر من ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي تواليا، والبرازيلي رافينيا الذي ضمن من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو.
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:51 | 2022-07-20
08:00 | 2022-07-20
05:00 | 2022-07-20
02:00 | 2022-07-20
23:00 | 2022-07-19
16:44 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website