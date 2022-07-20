برشلونة يكشف تفاصيل العقد مع ليفاندوفسكي

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أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم تعاقده مع مهاجم بايرن ميونخ الألماني السابق روبرت ليفاندوفسكي حتى عام 2027 مقابل 45 مليون يورو.وكتب النادي الكتالوني في بيان "توصل برشلونة وبايرن ميونخ إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بإجمالي 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو مكافآت"، دون مزيد من التفاصيل بخصوص المبلغ الإضافي في الصفقة.وأضاف "اللاعب البولندي سيوقع عقدًا لمدة أربعة مواسم والشرط الجزائي يصل إلى 500 مليون يورو".وانضم ليفاندوفسكي (33 عامًا) إلى زملائه في الفريق الكتالوني في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، حيث من المقرر أن يلعب برشلونة سلسلة من المباريات الودية قبل بداية الموسم، أولها الثلاثاء ضد إنتر ميلان الإيطالي في ميامي، ثم غريمه التقليدي مواطنه ريال مدريد يوم الأحد في لاس فيغاس، ويوفنتوس الإيطالي في 27 من الحالي في دالاس، ونيويورك ريد بولز في 31 منه في نيويورك.وهذه هي رابع الصفقات الصيفية لبرشلونة، بعد العاجي فرانك كيسي والدنماركي أندرياس كريستنسن في انتقال حر من ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي تواليا، والبرازيلي رافينيا الذي ضمن من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو.