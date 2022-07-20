لبنان يفوز على الصين ويتأهل لنصف نهائي بطولة آسيا لكرة السلة

Advertisement

تأهل لبنان للدور نصف النهائي من بطولة آسيا للرجال في كرة السلة التي تستضيفها اندونيسيا حتى الاحد المقبل، بفوز مشهود على الصين في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم 72 - 69.وحسم لاعبونا المباراة في الشوط الثالث بتقدم كبير تخطى ال16 نقطة، وتألقوا جميعهم وفي طليعتهم الهداف وائل عرقجي من كل المراكز وقد توج هدافا للمباراة بي 32 نقطة.الا ان المنتخب الصيني تمكن العودة الى المباراة في الشوط الرابع مقلصا الفارق الى اربع نقاط 55 - 59 ثم الى تعادل 59 - 59. وقد جانب التوفيق شبابنا في التسديد البعيد، في مقابل نحاج صيني لافت من خارج القوس مكنهم من التقدم للمرة الاولى 64 - 63. لكن الكلمة الاخيرة كانت للاعبينا الذين تمسكوا بفوز مستحق هو الاغلى منذ العبور الى بطولة العالم.وبهذه النتيجة حقق لبنان الفوز الثاني على الصين في مسابقات رسمية، علما ان التنين الصيني دمغ اللعبة بطابعه في القارة الصفراء في العقد الاول من القرن الحالي، وقد قارعه لبنان في نهائي بطولة القارة مرتين في 2001 و2005، وتأهلا معا لنهائيات بطولتي العالم في انديانابوليس 2002 واليابان 2006.ويمكن القول ان لبنان صفى حسابا قديما مع الصين يعود الى نصف نهائي بطولة آسيا 2009، والتي منح فيها احد طاقم التحكيم الفوز للمنتخب الصيني صاحب الضيافة اثر احتسابه خطأ ثلاثيا على روني فهد في الثانية الاخيرة.