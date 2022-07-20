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رياضة

هدف ميسي بعد تمريرة حكيمي على "طبق من ذهب" (فيديو)

Lebanon 24
20-07-2022 | 16:00
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فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه نادي كاواساكي فرونتالي بطل الدوري الياباني (2-1) في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

وافتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة الـ33 بعد تمريرة على "طبق من ذهب" من قبل زميله المدافع المغربي أشرف حكيمي.
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وضاعف المهاجم الفرنسي أرنود كاليمويندو النتيجة في الدقيقة 58، قبل أن يسجل الياباني كازويا يامامورا الهدف الوحيد لأصحاب الأرض الوحيد بحلول الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

وكانت هذه المباراة الأولى التي يخوضها باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف جالتييه، بعدما تولى منصب المدير الفني خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ومن المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان مباراتين أخريين في جولته باليابان، ضد كل من فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، يوم السبت المقبل، وجامبا أوساكا يوم الاثنين القادم.
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