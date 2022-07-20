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رياضة
توقف طبع وبيع قميص ليفاندوفسكي بمتجر برشلونة والسبب غريب!
Lebanon 24
20-07-2022
|
23:00
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أوقف نادي برشلونة بيع قميص مهاجمه الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، القادم من بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، في المتجر الرئيسي للنادي الكتالوني بملعب "كامب نو".
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك طلبا كبيرا على شراء قميص ليفاندوفسكي في الأيام الأخيرة بمتاجر برشلونة، لدرجة نفاد حرف "W" في المتجر الرئيسي بملعب "كامب نو".
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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سيعمل على حل هذه المشكلة سريعا، الخميس، حتى تعاد طباعة قمصان ليفاندوفسكي في الأيام المقبلة.
انضم المهاجم البولندي، البالغ من العمر 33 عاما، إلى صفوف برشلونة، مقابل 45 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين يورو.
والتحق روبرت ليفاندوفسكي بمعسكر برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لم يشارك في مباراة فريقه الجديد الودية أمام إنتر ميامي (6-0) اليوم الأربعاء.
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