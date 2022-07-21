يوفنتوس يعوض رحيل دي ليخت من "الجيران"

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أعلن يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، تعاقده مع غليسون بريمر مدافع تورينو، في صفقة مدتها 5 سنوات، لتعويض غياب الهولندي ماتياس دي ليخت المنتقل حديثا إلى بايرن ميونيخ الألماني.وقال يوفنتوس في بيان إنه وافق على دفع 41 مليون يورو لجاره تورينو مقابل الحصول على خدمات المدافع البرازيلي، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو أخرى في صورة مكافآت بناء على أداء اللاعب.وخاض المدافع البالغ من العمر 25 عاما، الذي انضم إلى تورينو في 2018 من أتليتيكو مينيرو البرازيلي، 110 مباراة مع الفريق الإيطالي.