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رياضة
يوفنتوس يعوض رحيل دي ليخت من "الجيران"
Lebanon 24
21-07-2022
|
02:00
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أعلن يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، تعاقده مع غليسون بريمر مدافع تورينو، في صفقة مدتها 5 سنوات، لتعويض غياب الهولندي ماتياس دي ليخت المنتقل حديثا إلى بايرن ميونيخ الألماني.
وقال يوفنتوس في بيان إنه وافق على دفع 41 مليون يورو لجاره تورينو مقابل الحصول على خدمات المدافع البرازيلي، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو أخرى في صورة مكافآت بناء على أداء اللاعب.
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وخاض المدافع البالغ من العمر 25 عاما، الذي انضم إلى تورينو في 2018 من أتليتيكو مينيرو البرازيلي، 110 مباراة مع الفريق الإيطالي.
ودخل التشكيلة الأساسية في 33 من 38 مباراة في الدوري الموسم الماضي، وأختير أفضل مدافع بالدوري في الموسم ذاته.
ونشر يوفنتوس سلسلة من الصور لبريمر لدى وصوله إلى تورينو في وقت سابق.
وتخلى نادي "السيدة العجوز" عن خدمات دي ليخت المنتقل إلى بايرن ميونيخ بعقد مدته 5 سنوات، مقابل 67 مليون يورو.
وقال يوفنتوس إن رسوم انتقال اللاعب الهولندي قد تزيد بمقدار 10 ملايين يورو في شكل مدفوعات مشروطة.
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