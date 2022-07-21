بعد التسريبات الصادمة.. أسباب خسارة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

كشفت تسريبات من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن الترتيب النهائي لقائمة أفضل لاعب في القارة السمراء، وفوز السنغالي ساديو ماني المنتقل حديثا من ليفربول إلى بايرن ميونخ بالجائزة.

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ووفقا للتسريبات التي تحدثت عنها تقارير صحفية عدة، فإن النجم المصري محمد صلاح خسر جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب إفريقي لصالح ساديو ماني.وتكمن أسباب خسارة محمد صلاح للكرة الذهبية في إفريقيا، إذا كانت التسريبات صحيحة، بسبب عدم تحقيق أي نتائج على المستوى الدولي مع منتخب مصر.وخسر منتخب مصر بقيادة محمد صلاح لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني، في النهائي بركلات الترجيح.كما خسر منتخب مصر فرصة الوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، إثر خسارته أمام السنغال بالذات بقيادة ماني.أما على مستوى الأندية، فقد حصل محمد صلاح على نفس البطولات التي حصل عليها زميله ساديو ماني باعتبار أن اللاعبين كانا يلعبان في فريق واحد.وبالتالي خسر محمد صلاح الجائزة لأسباب تتعلق بنتائج البطولات التي شارك فيها مع منتخب بلاده، دون النظر للإنجازات الفردية المميزة التي حققها مع ليفربول.فقد حصل النجم المصري على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثانية في تاريخه بعد أن فاز بها عام 2018.كما حقق محمد صلاح ألقاب فردية أخرى خلال الموسم حيث فاز بجائزة اللاعب الأفضل في الموسم في فريق ليفربول.وتوج المهاجم المصري بجائزة هداف "البريمير ليغ" للمرة الثالثة، وذلك بالمناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون مهاجم توتنهام.كما ساهم هداف ليفربول مع فريقه في المنافسة على بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا حتى الوهلة الأخيرة، ونجح في الفوز مع ليفربول بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.وشارك محمد صلاح في 51 مباراة مع "الريدز" في الموسم الماضي، وسجل من خلالها 31 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة، ليكون صانع الألعاب الأفضل في الدوري الإنجليزي إضافة إلى لقب الهداف.ووفقا للتسريبا فإن ترتيب المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة، أتت على الشكل التالي:1- السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ)2- المصري محمد صلاح (ليفربول)3- السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)4- الجزائري رياض محرز(مانشستر سيتي)5- الإيفواري سيباستيان هالر (أياكس)6- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)7- الكاميروني فينسنت أبو بكر (النصر)8- الغيني نابي كيتا (ليفربول)9- السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)10- الكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون).وسيقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "CAF" للأفضل في القارة السمراء خلال موسم الماضي (2021-2022) غدا الخميس، في المغرب.