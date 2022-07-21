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رياضة

هل يُفكّر ريال مدريد بضمّ رونالدو مجدّداً؟

Lebanon 24
21-07-2022 | 11:00
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، موقف نادي ريال مدريد النهائي من عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى "سانتياغو برنابيو" معقل الملكي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وزعمت عدة تقارير بوجود اجتماعات حدثت بين رونالدو ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، وهو أمر نفته الصحيفة الإسبانية.
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وعلمت "ماركا" أن خارطة طريق ريال مدريد لم تتغير، والنادي لا يفكر على الإطلاق في إعادة كريستيانو رونالدو.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد لن يقوم بالتعاقد مع أي لاعب هجومي، إلا بعد بيع اللاعبين، ولكن رونالدو لن يدخل ضمن حسابات النادي الملكي.

وأثار تواجد رونالدو مؤخرا لمدة يومين في مدريد الشائعات، لكن لم يكن هناك أي لقاء بخصوص انتقاله إلى النادي الملكي. 

 
(روسيا اليوم)
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