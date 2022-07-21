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رياضة
سائق تاكسي يتذمر من نوير: لدي 4 أطفال... فما القصة؟ (صورة)
Lebanon 24
21-07-2022
|
14:00
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أثار مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني، غضب أحد سائقي الأجرة في ألمانيا، بسبب عدم تقديره بالمكافأة اللازمة عقب استرجاع السائق الأمين المحفظة الخاصة لنوير.
وكشفت صحيفة بيلد الألمانية، أن مانويل نوير، أحد أفضل حراس العالم في الوقت الحالي، والذي يتقاضى أجرا كبيرا في الفريق البافاري، نسي المحفظة الخاصة به في التاكسي، وكانت تحتوي على 800 يورو وبطاقات الائتمان وبطاقة الهوية.
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وأضافت أن سائق سيارة الأجرة (التاكسي) ظل يبحث عن مانويل نوير وذهب للعناوين الموجودة في المحفظة حتى أعادها لوكيل حارس بايرن ميونيخ بعدما قطع مسافة تصل إلى 120 كيلومترا.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن نوير وبعد أسبوعين من الحادث، أرسل للسائق قميصا موقعا عليه كتقدير عما قام به، وهو ما أغضب السائق الذي عبر عن إحباطه لأنه كان ينتظر مكافأة مالية أكبر: "هذا استهزاء، لدي 4 أطفال، لا يمكنني فعل أي شيء بالقميص، لقد أنفقت 400 يورو على قيادة السيارة وإعادة المحفظة".
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع القصة بشكل متباين، فهناك من انتقد الحارس الشهير الذي لا يخجل من التباهي بالأزياء باهظة الثمن أو الاستمتاع بحياته الفاخرة على أكمل وجه، وآخرون رأوا أن السائق تحمل تكلفة إعادة المحفظة لصاحبها طمعا في المكافأة، وأن نوير فعل ما يلزم بتقديم قميصه الموقع.
يذكر أن مانويل نوير يتقاضى أجرا مع بايرن ميونيخ يصل إلى 18 مليون يورو سنويا.
(روسيا اليوم)
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