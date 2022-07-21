بنزيما: ريال مدريد سيحظى بمزيد من الألقاب هذا الموسم

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عقب انضمامه لمعسكر الفريق في الولايات المتحدة، أكد نجم فريق ريال مدريد، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، أنه يسعى لمساعدة فريقه في حصد أكبر عدد ممكن من الألقاب في الموسم الجديد.وكان بنزيما قد تألق مع "البلانكوس" في الموسم الماضي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث حصد مع الفريق لقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا مما جعلها المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية.وأوضح نجم منتخب الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "إجازته كانت جيدة جدا"، مضيف: "لقد حصلت على راحة كافية، إذ كنت أتدرب يوما وأرتاح يوما، كما حزت على راحة نفسية وهو أهم ما في الأمر".وأكد أنه كان فرحا جدا باستقبال زملائه بعد أن التحق بهم، قائلا: " لقد سعدت باستقبال رفاقي، ومسرور جدا برؤيتهم مجددا وبدء العمل مع الفريق، وأشعر أنني بحالة جيدة".وأضاف: "لقد أظهر المشجعون الكثير من الحب لي في كل مكان كنت فيه، وهم سعداء للغاية".وعن توقعاته للموسم الموسم الجديد، قال "سنحظى بفترة تحضيرية جيدة، ثم نبدأ كما هو الحال دائما ونسعى لحصد أكبر عدد من الألقاب، لأنه أهم شيء بالنسبة لهذا النادي".من جهة أخرى، ووفقاً للمعلومات الواردة من شبكة "برنابيو ديجيتال" الإسبانية، فإن بنزيما على وشك الموافقة على تجديد عقده حتى صيف 2024.وقال المصدر:" سيكون كريم بنزيما سعيد جداً بتجديد عقده مع ريال مدريد، حيث اعترف اللاعب في عدة مناسبات أنه يرى نفسه بأنه سيعتزل في ريال مدريد ".يذكر أن كريم بنزيما صاحب الـ34 عاماً، يلعب في ريال مدريد منذ عام 2009، وخاض مع النادي الملكي 604 مباراة وسجل 323 هدفاً وصنع 159.