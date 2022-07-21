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رياضة

هالاند يكشف موعد ظهوره الأول مع السيتي

Lebanon 24
21-07-2022 | 23:00
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كشف النجم النرويجي الجديد لمانشستر سيتي الإنكليزي إيرلينغ هالاند عن موعد الظهور الأول له مع بطل البريميرليغ.

وقال هالاند في تغريدة إنه سيلعب مباراته الأولى بقميص "السيتيزنز" ضد بايرن ميونخ الألماني في مواجهة ودية في ولاية ويسكونسن الأميركية يوم السبت المقبل.
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وكتب هالاند ردا على تغريدة للنادي الإنكليزي تهنئه بعيد ميلاده الثاني والعشرين: " شكرا.. الظهور الأول ضد بايرن إن شاء الله".
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