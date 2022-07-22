Advertisement

رياضة

تركي آل شيخ "حزين" على هذا اللاعب الشهير: الأندية ترفض التعاقد معه

Lebanon 24
22-07-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-973540-637940851142740188.jpg
Doc-P-973540-637940851142740188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ عن "حزنه" بسبب الوضع الذي يعيشه حالياً كريستيانو رونالدو بسبب ما وصفه بـ"تسابق الأندية" لرفض التعاقد معه.

إذ قال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "حزين أن تكون نهاية واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم بهذا الشكل، الأندية تتسابق على رفضه".
Advertisement

وتابع آل الشيخ: "على كريستيانو حفظ ماء الوجه وإنهاء تعاقد كبير قريباً… بداية أخطائه انتقاله من الريال من الأساس".
 
وختم تركي آل الشيخ تغريدته: "هذا رأيي الشخصي مع كامل احترامي له في عالم الكرة".

وباءت كل محاولات النجم البرتغالي، البالغ 37 عاماً، بالرحيل عن مانشستر يونايتد للالتحاق بفريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالفشل حتى الآن.

ومن بين الأندية التي رفضت التعاقد مع رونالدو على الرغم من حاجتها للاعب بمميزات ومواصفات النجم البرتغالي،  باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، وتشيلسي، وأتلتيكو مدريد.

لكن العرض الوحيد الذي تلقاه رونالدو هذا الصيف كان من أحد الأندية السعودية، لكن النجم البرتغالي رفضه لرغبته في الاستمرار في أوروبا والتنافس على لقب التشامبيونزليغ على الرغم من تقدمه في السن.

يشار إلى أن اللاعب البرتغالي أبدى رغبته بمغادرة مانشستر يونايتد في الصيف الحالي، لكن وكيل أعماله لم ينجح بتوفير وجهة مناسبة لرونالدو الذي يريد أن يلعب دوري أبطال أوروبا.

(عربي بوست)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:00 | 2022-07-22
05:00 | 2022-07-22
09:20 | 2021-12-04
04:00 | 2022-07-22
04:00 | 2022-07-22
03:15 | 2022-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website