تركي آل شيخ "حزين" على هذا اللاعب الشهير: الأندية ترفض التعاقد معه

أعرب رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ عن "حزنه" بسبب الوضع الذي يعيشه حالياً كريستيانو رونالدو بسبب ما وصفه بـ"تسابق الأندية" لرفض التعاقد معه.إذ قال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "حزين أن تكون نهاية واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم بهذا الشكل، الأندية تتسابق على رفضه".وتابع آل الشيخ: "على كريستيانو حفظ ماء الوجه وإنهاء تعاقد كبير قريباً… بداية أخطائه انتقاله من الريال من الأساس".

وختم تركي آل الشيخ تغريدته: "هذا رأيي الشخصي مع كامل احترامي له في عالم الكرة".وباءت كل محاولات النجم البرتغالي، البالغ 37 عاماً، بالرحيل عن مانشستر يونايتد للالتحاق بفريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالفشل حتى الآن.ومن بين الأندية التي رفضت التعاقد مع رونالدو على الرغم من حاجتها للاعب بمميزات ومواصفات النجم البرتغالي، باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، وتشيلسي، وأتلتيكو مدريد.لكن العرض الوحيد الذي تلقاه رونالدو هذا الصيف كان من أحد الأندية السعودية، لكن النجم البرتغالي رفضه لرغبته في الاستمرار في أوروبا والتنافس على لقب التشامبيونزليغ على الرغم من تقدمه في السن.يشار إلى أن اللاعب البرتغالي أبدى رغبته بمغادرة مانشستر يونايتد في الصيف الحالي، لكن وكيل أعماله لم ينجح بتوفير وجهة مناسبة لرونالدو الذي يريد أن يلعب دوري أبطال أوروبا.(عربي بوست)