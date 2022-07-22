Advertisement

رياضة

بطريقة مبتكرة... صلاح يكشف عن حذائه الجديد (فيديو)

Lebanon 24
22-07-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-973545-637940670748223158.jpg
Doc-P-973545-637940670748223158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف النجم المصري محمد صلاح، النقاب عن حذائه الجديد الذي سيشارك به في مواجهات الموسم المقبل 2022-2023 من خلال طريقة جديدة ومبتكرة.

ونشر الدولي المصري مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، يعلن فيه شكل الحذاء والألوان الجديدة المستخدمة.
Advertisement

وجاء الفيديو في صورة كرتونية من خلال استخدام شخصيات المسلسل الكرتوني "Rick and Morty" وهو العمل الكوميدي الذي يناقش قضايا الخيال العلمي بشكل هزلي.
 
 
وظهر الحذاء في الفيديو باللون الأخضر باختلاف الدرجات حسب الأماكن، مع الحفاظ على الـ 3 خطوط السوداء، والعلامة التجارية الخاصة بصلاح.
وكان من الملاحظ ظهور صلاح في مقطع الفيديو بالرقم 10، وهو رقم السنغالي ساديو ماني، الذي انتقل مؤخرا إلى بايرن ميونخ الألماني.

يذكر أن محمد صلاح جدد تعاقده مع فريق ليفربول لمدة موسمين إضافيين، على أن ينتهي عقده في صيف عام 2025.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:51 | 2022-07-22
05:51 | 2022-07-22
05:00 | 2022-07-22
05:00 | 2022-07-22
09:20 | 2021-12-04
06:45 | 2022-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website