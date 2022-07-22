ترقب لأول كلاسيكو يجمع برشلونة وريال مدريد في الولايات المتحدة

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يلتقي، غدا السبت، عملاقا الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، في أول كلاسيكو يجمعهما في الولايات المتحدة، كما أنه سوف يكون أول "كلاسيكو" يقام القارتين الأميركيتين منذ عام 1982 عندما أقيم في فنزويلا وفاز به "الميرنغي" بهدف أحرزه فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا.وتعد المباراة الودية لريال مدريد أمام برشلونة على ملعب أليغيانت في لاس فيغاس الأبرز في هذه الجولة الأميركية للفريق الملكي، وذلك قبل أن يواجه نادي كلوب أمريكا المكسيكي على ملعب (أوراكل بارك) في سان فرانسيسكو، وبعدها يلعب ضد يوفنتوس الإيطالي على ملعب روز بول في لوس انجليس.وتقام هذه المباريات الثلاث استعدادا لمباراة كأس السوبر الأوروبي، التي سيخوضها ريال مدريد في العاشر من أغسطس المقبل في هلسنكي أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، والتي في حال فوز بها سوف تكون أول ألقابه.وعن الكلاسيكو الودي المرتقب، نجم ريال مدريد، أكد لوكاس فاسكيز، لصحيفة "أس" الإسبانية أن فريقه سوف يخوض تلك المواجهة بشغف كبير مُشيرًا إلى أن "البلانكوس" يرغب في تحقيق الفوز.وأوضح فاسكيز أن: "مواجهة برشلونة دائما ما تكون جميلة، إنه الكلاسيكو، ندخل المباراة برغبة كبيرة من أجل اكتساب النسق، وتكوين انطباعات".وأضاف: "نحن سندخل المباراة من أجل هدف واحد فقط، وه تحقيق الفوز، نحن نتطلع إلى ذلك حقًا".وأردف"بالطبع سنعمل وسنتدرب كثيرًا، بيد أنها ستكون مباراة مفيدة لنا من أجل العمل أكثر كمجموعة، وهذا ما سيجعلنا نلعب بشكل أفضل".وشدد على أن "أهم شيء هو إعادة ضبط النفس وعدم التوقف، والحفاظ دائمًا على الرغبة في الفوز وتوسيع تاريخ هذا النادي، فلا يجب أن تتعب من الفوز، وهذا ما يعنيه ارتداء قميص ريال مدريد".تجدر الإشارة إلى أن موعد مباراة الكاسيكو بتوقيت المنطقة العربية سوف يكون الخامسة فجرا من يوم الأحد بتوقيت القاهرة والسادسة صباحا بتوقيت السعودية.