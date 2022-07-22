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رياضة

شريك الأمس منافس اليوم.. ألفيس يواجه برشلونة

Lebanon 24
22-07-2022 | 23:00
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أعلن نادي بوماس المكسيكي، تعاقده خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مع البرازيلي المخضرم داني ألفيس لاعب برشلونة السابق، اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

وتعاقد فريق بوماس مع ألفيس لمدة عام واحد حتى حزيران 2023، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
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وكان الظهير الأيمن البرازيلي قد توصل إلى اتفاق مع النادي المكسيكي بالفعل قبل أسابيع، عقب رحيله عن صفوف برشلونة بنهائية الموسم المنصرم.

ومن المقرر أن يواجه ألفيس فريق برشلونة في كأس خوان جامبر، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" يوم 7 آب المقبل.

وعاد داني ألفيس إلى نادي برشلونة، في صفقة انتقال حر أيضا، خلال الميركاتو الشتوي 2021، قادما من ساو باولو البرازيلي، بعد 5 سنوات تقريبا من رحيله عن ملعب "كامب نو" عام 2016.

ودافع داني داني ألفيس عن ألوان برشلونة بين عامي (2008 و2016) في فترة حافلة بالألقاب فاز خلالها بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال، إضافة إلى عدة ألقاب أخرى.
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