نجم ريال مدريد: نريد نيمار في فريقنا

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أشاد البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني بقدرات مواطنه ونجم باريس سان جيرمان نيمار، مؤكدًا أنه إذا لم يرغب في الاستمرار مع الفريق الباريسي فإن أبواب فريق العاصمة الإسبانية مفتوحة له.ولا يعيش البرازيلي أفضل فتراته مع فريقه الفرنسي، إذ ذكرت العديد من التقارير الصحافية أن سان جيرمان يريد التخلص منه بأي شكل قبل بداية الموسم المقبل.وقال كاسيميرو في تصريحات لـ"سبورت تي في" خلال معسكر إعداد ريال مدريد في الولايات المتحدة الأميركية: نيمار يمكنه اللعب لأي فريق في العالم.وتابع: إذا أراد باريس سان جيرمان التخلص منه، فنحن نريده.ويمتد عقد نيمار الجديد الذي وقعه في أيار 2021 مع فريقه الحالي حتى عام 2025.