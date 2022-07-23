Advertisement

رياضة

نجم ريال مدريد: نريد نيمار في فريقنا

Lebanon 24
23-07-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-973903-637941595016533227.jpg
Doc-P-973903-637941595016533227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشاد البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني بقدرات مواطنه ونجم باريس سان جيرمان نيمار، مؤكدًا أنه إذا لم يرغب في الاستمرار مع الفريق الباريسي فإن أبواب فريق العاصمة الإسبانية مفتوحة له.

ولا يعيش البرازيلي أفضل فتراته مع فريقه الفرنسي، إذ ذكرت العديد من التقارير الصحافية أن سان جيرمان يريد التخلص منه بأي شكل قبل بداية الموسم المقبل.
Advertisement

وقال كاسيميرو في تصريحات لـ"سبورت تي في" خلال معسكر إعداد ريال مدريد في الولايات المتحدة الأميركية: نيمار يمكنه اللعب لأي فريق في العالم.

وتابع: إذا أراد باريس سان جيرمان التخلص منه، فنحن نريده.

ويمتد عقد نيمار الجديد الذي وقعه في أيار 2021 مع فريقه الحالي حتى عام 2025.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2022-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:33 | 2022-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2022-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2022-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2022-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
04:45 | 2022-07-23
04:45 | 2022-07-23
04:45 | 2022-07-23
09:20 | 2021-12-04
04:00 | 2022-07-23
04:00 | 2022-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website