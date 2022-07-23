ماني يعترف: لا منافسة مع صلاح

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رفض الهداف السنغالي ساديو ماني فكرة وجود تنافس مع النجم المصري محمد صلاح، زميله السابق في ليفربول الإنجليزي.وتوج ماني، المنضم حديثا لصفوف بايرن ميونخ الألماني، يوم الخميس بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حقق نفس الإنجاز في عام 2019.وجاء حصول ماني على الجائزة بعد قيادة منتخب السنغال للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بجانب الصعود ببلاده إلى مونديال قطر.وفي طريقه للفوز بالجائزة، تفوق ماني على صلاح وكذلك على مواطنه إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.وبات ماني الهداف التاريخي لمنتخب السنغال بتسجيله 33 هدفا خلال 91 مباراة.وقال ماني (30 عاما) عقب تسلمه الجائزة: الناس في بعض الأحيان تقول أن هناك منافسة بين وبين صلاح، ولكني لا أرى نفسي في تنافس مع أي لاعب بصراحة.وأضاف: تربطنا علاقة جيدة، نتبادل الرسائل، أعتقد أن الإعلام يحاول دائما تضخيم الأمور.وتابع ماني: لا تربطني علاقة بلاعب واحد فقط، ولكن بكل لاعب في العالم سبق لي اللعب معه.وختم نجم المنتخب السنغالي بالقول: يمكنك أن تسأل أي شخص تريده في النادي، أو أي مكان اذهب اليه، تربطني علاقة جيدة بجميع اللاعبين.