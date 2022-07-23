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رياضة

طرد مقاتلين أثناء نزال بينهما لسبب غريب

Lebanon 24
23-07-2022 | 11:00
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فاجأ الروسي ماهر بك خاسييف، رئيس اتحاد (ACA) للفنون القتالية المختلطة (MMA) الجميع بقراره إيقاف النزال بين مواطنيه رشيد ماغوميدوف وعلي باغوف، في سوتشي، بسب أدائهما  بشكل سلبي.

ودخل ماهر بك خاسييف القفص بشكل مفاجئ بدء الجولة الخامسة والأخيرة من النزال الذي أقيم مساء اليوم الجمعة في مدينة سوتشي، معلنا إيقاف النزال واستبعاد المقاتلين.
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وقال ماهر بك خاسييف، منفعلا: "أصدقائي الأعزاء، دوري ACA ليس روضة أطفال. هذا دوري جاد. بغض النظر عما يقوله أي شخص، هذا هو الدوري الثاني في العالم. عندما أقول هذا، في كل مرة تلومونا على شيء ما. والآن نظهر لكم نحن ما هو الدوري الذي نحن عليه. الاستبعاد. أعصابي لم تعد تحتمل أكثر من ذلك. هل تعتبرونا أولادا هنا؟ هيا تفرقوا جميعا".

وقد أوقف الحكم المواجهة في الجولة الرابعة وأعلن حذف نقطة واحدة من كل مقاتل بسبب الداء السلبي من قبل الطرفين.
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