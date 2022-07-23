أرسنال يعلن تعاقده مع الأوكراني زينتشينكو

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم رسميا ضم المدافع الأوكراني أولكسندر زينتشينكو، قادما من مانشستر سيتي بطل "البريمير ليغ"، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.



وقال أرسنال في بيان رسمي عبر موقعه: "أولكسندر زينتشينكو انضم إلينا بعقد طويل الأمد، قادما من مانشستر سيتي".

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