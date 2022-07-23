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رياضة

أرسنال يعلن تعاقده مع الأوكراني زينتشينكو

Lebanon 24
23-07-2022 | 16:00
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم رسميا ضم المدافع الأوكراني أولكسندر زينتشينكو، قادما من مانشستر سيتي بطل "البريمير ليغ"، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال أرسنال في بيان رسمي عبر موقعه: "أولكسندر زينتشينكو انضم إلينا بعقد طويل الأمد، قادما من مانشستر سيتي".
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