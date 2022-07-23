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رياضة

برشلونة يوجه رسالة "ساخرة" لريال مدريد قبل "الكلاسيكو الأميركي"

Lebanon 24
23-07-2022 | 14:00
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يخوض قطبا الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة "كلاسيكو" ودي بكرة القدم، فجر الأحد المقبل، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية، ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد (2022-2023).

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع "تويتر" مقطع فيديو "ساخر" من غريمه التقليدي ريال مدريد، بطله رئيس الفريق الكتالوني خوان لابورتا، الذي يظهر على لافتة عبر شاشات الإعلانات الضخمة قرب الفندق الذي يقيم فيه "البلوغرانا" بمدينة "لاس فيغاس"، ومكتوب عليها باللغتين الكتالونية والإنجليزية: "إذا كنتم قد جئتم إلى لاس فيغاس للعب، سنلعب، لكن لا تقلق يا ميرينغي، ما يحدث في فيغاس يبقى في فيغاس".
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وجاء هذا الإعلان على غرار ذلك الذي ظهر العام الماضي، ضمن الحملة الانتخابية لخوان لابورتا، حيث وضع وقتها لافتة قرب ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، وكتب عليها "نتطلع لرؤيتكم مجددا".

ويتزامن نشر الفيديو الإعلاني مع وصول برشلونة إلى مدينة "لاس فيغاس" حيث سيخوض فجر الأحد ثاني "كلاسيكو" أمام ريال مدريد على أراضي الولايات المتحدة، بعد الأول عام 2017، وانتهى بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
 
 
 
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