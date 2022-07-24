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رياضة

هذه الفنانة ستغني خلال افتتاح كأس العالم في قطر!

Lebanon 24
24-07-2022 | 05:00
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أعلنت المغنية الجنوب إفريقية نومسيبو زيكودي، صاحبة الأغنية الشهيرة "Jerusalema"، أنها تلقت دعوة من قِبل اللجنة المُنظمة لبطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر من 12 تشرين الثاني  إلى 18  كانون الأول 2022، من أجل الغناء في حفل الافتتاح.
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ووفقاً لموقع "سيدتي" نقلاً عن "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" فإنّ زيكودي، البالغة من العمر 37 عاماً، أعلنت هذا الخبر لجمهورها بمناسبة مشاركتها في الدورة الـ56 لمهرجان قرطاج الدولي، وقالت: "إنّي فخورة بصعودي على مسرح قرطاج، وسأغنّي أيضاً لجمهور كأس العالم قطر 2022″.

من هي نومسيبو زيكودي؟
نومسيبو زيكودي هي مغنية وكاتبة كلمات جنوب إفريقية، وُلدت في محافظة كوازولو ناتال في جنوب إفريقيا، في الـ28 من تشرين الأول 1985، وحصلت على شهادة في تكنولوجيا المعلومات.

انطلقت مسيرة نومسيمبو الفنيّة في سن مبكرة، عندما فازت وهي في التاسعة من عمرها فقط بالمركز الأول في مسابقة مواهب نظمتها إذاعة "أوخوزي FM" الجنوب إفريقية.

لكنّ ذلك لم يكفِ لأن يجعلها مغنية شهيرة، فعملت لأكثر من 15 عاماً مع فنانين في جنوب إفريقيا، منهم ديبورا فريزر وزهرة ولوندي تيامارا ونهلانهلا نسيزا.

أما شهرتها الحقيقية فنالتها عام 2019، عندما حققت نجاحاً كبيراً من خلال أغنيتها Jerusalema التي ألفتها وغنتها باشتراك مع المنتج الجنوب إفريقي ماستر كي جي.
 
(عربي بوست)
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