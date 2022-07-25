تشافي يطلب عودة ميسي إلى برشلونة... فهل يتحقق مبتغاه؟

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فجّر تقرير إسباني قنبلة مدوية، حين كشف أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، طلب من رئيس النادي خوان لابورتا، العمل من الآن على عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف الفريق.ورحل ميسي عن برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية من عام 2021، بعدما فشل النادي "الكتالوني" في توقيع عقد جديد مع "البرغوث"، الذي انتهى عقده الأخير يوم 30 حزيران 2021، بسبب قانون سقف الرواتب.واستثمر سان جيرمان هذه الفرصة ونجح في ضم "ليو" يوم 10 آب 2021، في عقد يمتد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث.وأكدت صحيفة sport الإسبانية مساء الأحد 24 تموز 2022، أن تشافي طلب من لابورتا إعادة ميسي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.ويبدو أن تشافي ما زال مقتنعاً بأن عودة ميسي إلى برشلونة ستساهم في نهضة النادي على الصعيدين الرياضي والمالي، وأنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه، بالإضافة إلى استعادة الهوية وفق الصحيفة.وأضافت أن هذا الأمر لو تم، سيؤدي إلى دفن الخلافات التي نشبت بين ميسي والإدارة، على خلفية رحيل الأول في صيف 2021، فضلاً عن أن اعتزال "البرغوث" بقميص "البارسا" سيكون أمراً مثالياً.وتصف "سبورت" رحيل ميسي، بأنه بمثابة "الجرح الغائر في جسد الكيان الكتالوني"، والذي أثر سلباً في جميع المجالات.اقتصادياً، ترك رحيل ميسي برشلونة في حال من الركود، وبدون مرجع وبدون علامة تجارية، مقابل انتعاش خزينة النادي الباريسي بالعديد من عقود الرعاية، كما تقول "سبورت".أما رياضياً، ودع برشلونة مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات لأول مرة منذ 17 عاماً، كما استسلم الفريق مبكراً في المنافسة على جميع البطولات، ليخرج بموسم صفري.وعلى الرغم من أن ميسي سيبلغ عامه السادس والثلاثين في حال عاد إلى برشلونة، إلا أن تشافي يثق تماماً في قدرة "البرغوث" على تقديم الكثير وقيادة المشروع بموهبته وخبرته الكبيرة.تأتي هذه التطورات بعد ساعات من تصريحات لابورتا، التي أدلى بها لشبكة ESPN، وفتح من خلالها الباب لعودة ميسي إلى برشلونة.وقال لابورتا: "بكل صراحة أتمنى ألا تنتهي قصة ميسي معنا، يقع على عاتقنا مسؤولية التأكد من أن هذه القصة لن تنتهي وستبقى مفتوحة، وأن تحظى بنهاية رائعة تليق بما قدمه للنادي".وعند سؤاله عن فشل إدارته في توقيع عقد جديد مع ميسي، أجاب لابورتا: "أعتقد بأنني فعلت ما كان يمكنني القيام به من الناحية الأخلاقية".وأتم تصريحاته في هذه النقطة وقد حبس دموعه: "لكني كرئيس لبرشلونة وعلى المستوى الشخصي، أعتقد بأنني مدين لميسي".