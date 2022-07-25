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رياضة

خلال يوم واحد... هذا اللاعب يحطّم رقم رونالدو في بيع القمصان

Lebanon 24
25-07-2022 | 05:00
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بدأ نادي روما، المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، جني الثمار الاقتصادية، لتعاقده مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس السابق.

وأعلن "الجيلاروسي" وبشكل رسمي تعاقده مع ديبالا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب الأرجنتيني مع يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي 2021-2022، وفشل الطرفين في التوصل إلى تمديد الاتفاق.
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وبموجب هذا العقد، سيدافع ديبالا عن قميص روما لمدة ثلاثة مواسم، كما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يصل إلى 6 ملايين يورو، شامل المكافآت.

ديبالا يحطّم رقم رونالدو
وذكرت صحيفة the sun البريطانية، أن ديبالا تمكن من تحطيم الرقم القياسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقد سبق لهما أن تزاملا في يوفنتوس، في مبيعات القمصان.

وبدأ روما في وقت مبكر من صباح السبت 23 تموز 2022، في عمليات بيع قميص ديبالا في متجر النادي.


ويبدو أن جماهير "الذئاب" تشعر بالرضا جراء المجهود الذي بذلته إدارة روما والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ونجاحهم في الحصول على توقيع اللاعب الأرجنتيني، وجاء تفاعلها مع شراء القميص كدليل على ذلك.

وتؤكد صحيفة Corriere dello sport بدورها هذه المعلومات، وأوضحت أن أرقام مبيعات قميص ديبالا، تجاوزت أرقام مبيعات قمصان كريستيانو رونالدو في عام 2018.

وتعاقد يوفنتوس مع كريستيانو يوم 10تموز 2018، قادماً من ريال مدريد، واستمر مع "السيدة العجوز" ثلاثة مواسم، قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في آب 2021.

واستندت الصحيفة الإيطالية في معلوماتها على عدد القمصان التي تم بيعها من أي فريق، في اليوم الأول لطرح قميص اللاعب.

ولم تكشف الصحيفة عن عدد القمصان التي تم بيعها بالتحديد، لكنها أكدت أن ديبالا سيرتدي القميص رقم 21، بعد أن تنازل له زميله الجديد نيمانيا ماتيتش عنه، الذي سيلعب بدوره بالقميص رقم ثمانية.

وطرح النادي قميص ديبالا للبيع بمقاسين اثنين هما Large وMedium، ويتراوح سعره ما بين 110 يورو و130 يورو.

(عربي بوست)
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