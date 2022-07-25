صلاح وهالاند يقودان التشكيل المثالي الأغلى بالبريميرليغ

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اقتربت عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم للانطلاق في 5 اب المقبل، والافتتاح سيكون بمواجهة أرسنال مع كريستال بالاس.وستحقق انطلاقة الموسم الجديد 2022-2023 رقما قياسيا، إذ ستكون أبكر موسم في تاريخ البطولة، متخطية 7 اب في موسم 1999-2000 وذلك بسبب موعد مونديال قطر الذي سيقام لأول مرة في فصل الشتاء.وقبل الانطلاق ألقى موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في أرقام وإحصاءات اللاعبين، الضوء على التشكيل الأغلى للدوري الإنجليزي.وتواجد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، في قائمة أغلى اللاعبين في البريميرليغ ، حيث تبلغ قيمته التسويقية 90 مليون يورو.فيما تصدر خط هجوم الفريق الأغلى بالدوري الممتاز النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، المنضم مؤخرا إلى صفوف مانشستر سيتي، حيث تبلغ قيمته 150 مليون يورو.وجاء التشكيل المثالي الأغلى في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الموسم الجديد على الشكل التالي:حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) 50 مليون يورو.خط الدفاع: فيرجيل فان دايك(ليفربول) 55 مليون يورو، روبن دياز (مانشستر سيتي) 75 مليون يورو، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 80 مليون يورو، أندي روبرتسون(ليفربول) 65 مليون يورو.خط الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي) 90 مليون يورو، ديكلان ريس (وست هام يونايتد) 80 مليون يورو، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 85 مليون.خط الهجوم: إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 150 مليون يورو، محمد صلاح (ليفربول) 90 مليون يورو، جادون سانشو (مانشستر يونايتد) 75 مليون يورو.