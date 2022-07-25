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رياضة

ألابا يوجه رسالة لليفاندوفسكي بعد لقاء ريال مدريد وبرشلونة

Lebanon 24
25-07-2022 | 16:00
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وجه مدافع ريال مدريد، النمساوي دافيد ألابا، رسالة طريفة لمهاجم برشلونة الجديد، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت بين فريقيهما أمس الأحد.

وانتهت المواجهة بفوز برشلونة بهدف نظيف من توقيع البرازيلي رافينيا.
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وعقب اللقاء، نشر ألابا على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة من المباراة تجمعه بليفاندوفسكي، الذي قضى معه سنوات عديدة في صفوف نادي بايرن ميونيخ، وكتب: "لا تعتد على هذه النتيجة يا ليفاندوفسكي. تسرني رؤيتك!".
 
 
وكان ألابا قد رحل عن البايرن في الصيف الماضي لينضم لريال مدريد، بينما التحق ليفاندوفسكي بصفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من النادي البافاري.
 
(روسيا اليوم) 
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