ألابا يوجه رسالة لليفاندوفسكي بعد لقاء ريال مدريد وبرشلونة

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وجه مدافع ريال مدريد، النمساوي دافيد ألابا، رسالة طريفة لمهاجم برشلونة الجديد، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت بين فريقيهما أمس الأحد.وانتهت المواجهة بفوز برشلونة بهدف نظيف من توقيع البرازيلي رافينيا.وعقب اللقاء، نشر ألابا على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة من المباراة تجمعه بليفاندوفسكي، الذي قضى معه سنوات عديدة في صفوف نادي بايرن ميونيخ، وكتب: "لا تعتد على هذه النتيجة يا ليفاندوفسكي. تسرني رؤيتك!".