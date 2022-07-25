جماهير أتلتيكو مدريد تحضر مفاجأة غير سارة لرونالدو

يتحد مشجعو نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في محاولة لمنع ناديهم من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن جماهير أتلتيكو مدريد عارضت التعاقد مع رونالدو عبر استخدام هاشتاغ (وسم) "ContraCR7" (ضد رونالدو) على "تويتر".

وانتشر الهاشتاغ "ضد رونالدو" كالنار في الهشيم، وتصدر التغريدات العالمية.وأضافت "ديلي ميل"، أن جماهير أتلتيكو مدريد كتبت عدة أشياء "مثيرة" على غرار التهديد بإلغاء العضوية من النادي في حال التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق.ونقل نفس المصدر عن أحد المشجعين قوله "إذا جاء رونالدو إلى أتلتيكو مدريد فإنني سألغي عضويتي"، فيما قال آخر "أنا أفضل الخسارة على التعاقد مع رونالدو".وكانت عدة تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى إمكانية انتقال رونالدو، البالغ عمره 37 عاما، لأتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وكان رونالدو قد دافع عن ألوان نادي ريال مدريد بين العامين 2009 و2018 وقاده للفوز بعدة مباريات على غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد، كما دخل "الدون" في مناوشات مع جماهير الأتلتيكو بعد نهاية إحدى مباريات الريال و"الروخي بلانكوس" في دوري أبطال أوروبا.