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رياضة

جماهير أتلتيكو مدريد تطلق حملة لمنع التعاقد مع رونالدو

Lebanon 24
26-07-2022 | 05:00
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أطلق مشجعو نادي أتلتيكو مدريد، المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتعبير عن رفضهم التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد.

وكان كريستيانو رونالدو قد طلب من إدارة "الشياطين الحمر" السماح له بالرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حال تلقى النادي عرضاً مُرضياً، وفقاً لعدة تقارير بريطانية.
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ومنذ ذلك التاريخ يغيب النجم البرتغالي عن استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد 2022-2023، ولم يسافر مع الفريق إلى تايلاند أو أستراليا "لأسباب عائلية"، ولم يبلغ الإدارة بموعد عودته.

وحسب صحيفة Daily Mail البريطانية، فإن كريستيانو في طريقه إلى أتلتيكو مدريد، خاصة بعد تواصل موكليه مؤخراً مع الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب "الروخي بلانكوس"؛ من أجل إقناعه بالتعاقد مع "الدون".


وحسب تقرير جديد للصحيفة ذاتها، فإن أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مستعد لتخفيض راتبه؛ من أجل تسهيل انتقاله إلى ثالث الدوري الإسباني في موسم 2021-2022.

ودشنت جماهير أتلتيكو مدريد وسم #ContraCR7 على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ للتعبير عن رغبتهم في عدم التعاقد مع كريستيانو، نشرت عليه العديد من التغريدات المثيرة للجدل والاهتمام.

وهدد بعض المشاركين في هذا "الهاشتاغ" بإلغاء عضويتهم بالنادي في حال تم التوقيع مع "صاروخ ماديرا".

وكتب أحدهم: "إذا وصل (كريستيانو) إلى أتلتيكو مدريد فسأقوم مباشرة بإلغاء عضويتي، لسنا مكاناً لجمع الحثالة!"، بينما نشر آخر مخاطباً اللاعب البرتغالي: "لن نقبل بك، قيمنا فوق أهدافك"، في إشارة منه إلى رغبة رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا.


وكتب آخر: "لن نضع المكاسب الاقتصادية من العلامات التجارية قبل قيمنا وأهدافنا الرياضية أو الاجتماعية".

وقام مشجعون آخرون بنشر صورة لكريستيانو داخل دائرة حمراء مع خط أحمر أفقي، في دلالة واضحة على رفضهم القاطع للتعاقد معه.
 
(عربي بوست)
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