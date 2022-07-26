للاعب يُنقذ زميله من الموت بعد اصطدام رأسه بكتف منافسه خلال مباراة.. فيديو يحبس الأنفاس!

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أنقذ عاصف محمدوف، قائد فريق غابالا من أذربيجان، أحد زملائه من موت محقق، على طريقة سيمون كيير، قائد المنتخب الدنماركي.وتعرض فريق غابالا لخسارة قاسية أمام نظيره مول فيهيرفار المجري بهدف مقابل أربعة، في ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة للنسخة الثانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.وارتقى إلكين كيرتيموف، مدافع غابالا، لكرة عالية في محاولة منه لقطعها قبل وصولها لأحد اللاعبين المنافسين، وبالفعل نجح في ذلك، لكن رأسه اصطدم بكتف لاعب الخصم.وعلى أثر هذا الاشتراك، سقط كيرتيموف (31 عاماً) على الأرض متألماً، قبل أن تتفاقم حالته على نحو سريع ومفاجئ، ويفقد وعيه.ومن حسن حظ كيرتيموف، أن زميله وقائد الفريق محمدوف كان قريباً منه، حيث تدخل على وجه السرعة وعمل على إعادة لسانه إلى وضعه الطبيعي، قبل أن يطلب تدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة.ونجحت مساعي عاصف محمدوف (35 عاماً)، في الحفاظ على حياة زميله كيرتيموف، الذي تم نقله إلى المستشفى، حيث خضع لفحوصات طبية مختلفة.وأكد الحساب الرسمي لنادي غابالا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن كيرتيموف في حالة صحية جيدة، وقد عاد إلى أذربيجان والتحق بزملائه في الفريق.