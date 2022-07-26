خلاف بين ميسي وراموس... هكذا ظهر!

Advertisement

أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوادر خلاف بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، والإسباني سيرجيو راموس، زميله في الفريق.وسبق أن تواجه النجمان في العشرات من مباريات "الكلاسيكو" في مختلف المسابقات على مدار 16 عاماً، شهدت العديد من التدخلات الخشنة والمناوشات.وانضم ميسي وراموس إلى باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية عام 2021، قادمين من الغريمين برشلونة وريال مدريد على التوالي، في صفقتي انتقال حر، بعد انتهاء عقديهما مع فريقيهما السابقين.وخلال إحدى الحصص التدريبية، مرر المدافع بريسنيل كيمبيمبي الكرة إلى ميسي، الذي تخلص بسهولة تامة من راموس، قبل أن يرسلها بتسديدة أرضية إلى الشباك.لكن قبل ذلك حاول راموس تشتيت ميسي ومنعه من تجاوزه، عن طريق عرقلته، لكن مساعيه لم تنجح في ذلك.وبدت علامات الضيق والإحباط على وجه ميسي، في وقت اتجه إليه راموس لتهدئته، بعدما وضع يده على رأس الأول، حيث دار بينهما حوار قصير استمر لحظات.وعلّق موقع Sport Bible البريطاني في تقرير له على الواقعة، وقال: "يبدو أن ليونيل ميسي وسيرجيو راموس قد اختلفا لأول مرة في باريس سان جيرمان أمام عدسات الكاميرات".وأضاف: "ربما عاد الثنائي إلى ملعب كامب نو (معقل برشلونة) أو سانتياغو برنابيو (ملعب ريال مدريد) لجزء من الثانية، حيث بدوا كأنهما جاهزان لخوض الحرب".وتفاعل المتابعون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع هذه اللقطة، حيث غلبت التعليقات الطريفة والضاحكة عليها.ونشر أحدهم: "عاد راموس إلى مستواه المعروف في ريال مدريد، واستعاد ميسي أسلوب لعبه مع برشلونة أمام المنافسين".وعلّق آخر: "عودة إلى الأيام الخوالي، راموس يتدخل ضد ميسي ويحاول إصابته"، وكتب ثالث: "في الواقع.. بعض الأشياء لا تتغير"، وغرّد رابع: "كنت أعرف أنهما صديقان، كان حواراً رائعاً".