Advertisement

رياضة

غاري نيفيل: فرينكي دي يونغ يتعرض لمعاملة غير أخلاقية

Lebanon 24
26-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-974839-637944359514324131.jpg
Doc-P-974839-637944359514324131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتقد غاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا سابقاً أن برشلونة الإسباني "يتنمر" على لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ، معتبراً أن ما يفعله النادي مع لاعب الوسط أمر غير أخلاقي.

وترددت أخبار صحفية حول دفع برشلونة لاعبه الهولندي إلى القبول بعرض مانشستر يونايتد لمعالجة أوضاعه المالية، بينما غاب اللاعب الدولي عن الظهور بشكل أساسي في مباراتي الفريق الوديتين أمام إنتر ميامي الأميركي وريال مدريد الإسباني الأسبوع الفائت.
Advertisement

وقال نيفيل عبر حسابه على "تويتر": يجب على دي يونغ اتخاذ إجراء قانوني ضد برشلونة وعلى جميع اللاعبين دعمه، فالنادي ينفق الأموال على ضم لاعبين جدد بينما لا يدفع أموال اللاعبين الباقين بشكل كامل وهو أمر غير أخلاقي وخرق للعقود، وعلى اتحاد اللاعبين المحترفين التدخل ووقف هذا التنمر.

 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
22:09 | 2022-07-26
09:20 | 2021-12-04
22:18 | 2022-07-26
22:20 | 2022-07-26
23:30 | 2022-07-26
23:08 | 2022-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website