طيف ردّ شافي على أنباء عودة ميسي؟

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رد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على الاستفسارات حول إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يلعب حاليا في صفوف باريس سان جيرمان، إلى "الكامب نو".وقال تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، الثلاثاء: "لا معنى للحديث عن عودة ميسي إلى برشلونة في الوقت الحالي".وأضاف: "ميسي مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان، لذلك عودته مستحيلة حاليا، وسنرى في المستقبل".وختم: "الرئيس خوان لابورتا قال بالفعل إنه يأمل ألا يكون رحيل ميسي يمثل نهاية قصته مع برشلونة".(روسيا اليوم)