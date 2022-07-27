مقاتل شهير يحذّر محمد صلاح من هذا الأمر!

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حذر البريطاني، بادي بيمبليت، نجم رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، من إمكانيات زميله الجديد الأوروغوياني داروين نونيز.وراهن بادي بيمبليت، مقاتل اتحاد "UFC"، على تألق نونيز الموسم المقبل وإمكانية سحبه عرش صلاح كأفضل هدافي ليفربول.وتعاقد ليفربول مع نونيز لتدعيم خط الهجوم الموسم المقبل مقابل 85 مليون جنيه إسترليني من بنفيكا البرتغالي، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي.وقال بيمبليت، في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية إن: "هداف ليفربول الموسم المقبل سيكون نونيز، أو صلاح كما جرت العادة في آخر السنوات".وأبدى بطل UFC إعجابا شديدا بنونيز، قائلا: "لدي إيمان تام بإمكانيات نونيز، أعتقد أنه سيسجل أهدافا أكثر من إرلينغ هالاند (نجم مانشستر سيتي الجديد)".وتألق داروين نونيز (23 عاما) الموسم الماضي مع نادي بنفيكا بتسجيله 34 هدفا في كافة البطولات منها ثنائية في "الريدز" في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما أحرز هالاند 29 هدفا في كافة البطولات منها 3 في البطولة القارية.بينما فاز محمد صلاح (30 عاما) منذ قدومه إلى ليفربول من روما الإيطالي في صيف 2017، فاز 3 مرات بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 5 سنوات، أخرها الموسم المنصرم مناصفة مع النجم الكوري الجنوبي سون مهاجم توتنهام.يذكر أن بادي بيمبليت (27 عاما) حقق 18 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.