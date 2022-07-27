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رياضة

لاعب برشلونة السابق يعتزل كرة القدم منذ عام... واليوم اشترى نادياً إنجليزياً!

Lebanon 24
27-07-2022 | 05:00
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يقترب الأرجنتيني ماكسي لوبيز، لاعب برشلونة الأسبق، من امتلاك نادي برمنغهام سيتي، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بالشراكة مع أحد رجال الأعمال البريطانيين.

وذكرت صحيفة mirror البريطانية، أن لوبيز وشريكه بول ريتشاردسون، ينتظران فقط موافقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من أجل إتمام صفقة شراء النادي بشكل نهائي.
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ومن المنتظر أن يصدر قرار الاتحاد الإنجليزي في غضون أسبوعين أو ثلاثة، وفي حال تمت الموافقة سيكون لوبيز أول لاعب أرجنتيني يمتلك نادياً إنجليزياً.

وأوضحت الصحيفة أن لوبيز وشريكه اشتريا الأسهم التي طرحها بول سوين، المالك السابق للنادي، للبيع، وذلك من قبل مجموعة الاستثمار التابعة للاعب الأرجنتيني السابق.

وتُقدر الصفقة بـ37.5 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو)، سيتم دفعها على دفعتين، بواقع 26.5 مليون جنيه إسترليني كدفعة أولى، ثم 10 ملايين جنيه إسترليني سيتم دفعها قبل حلول شهر حزيران 2026.

وتفقد لوبيز ملعب برمنغهام سيتي يوم 19 تموز 2022 هو وشريكه ريتشاردسون، الذي سبق له محاولة شراء النادي ذاته قبل عشرة أعوام.

وحسب "ميرور" فإن ريتشاردسون سيترك للوبيز (38 عاماً) والذي لعب أيضاً لريفر بليت ولميلان خلال مسيرته، إدارة شؤون الفريق من الناحية الرياضية.

وعن خططه مع الفريق، صرّح ريتشاردسون: "من السابق لأوانه التفكير حالياً في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن حتماً لدينا هذا الطموح".

وأضاف: "أنا رجل من برمنغهام وأشعر بما كان يمر به المشجعون خلال السنوات القليلة الماضية، هذه المدينة تستحق فريقاً رائعاً".

بدوره قال لوبيز: "أعتقد أننا سنعمل في مشروع ضخم مع هذا الفريق، ونعتقد أنه بإمكاننا القيام بعمل كبير مع هذه المدينة ولجماهيرنا".

ويسعى الشريكان إلى الاستثمار في أكاديمية برمنغهام أيضاً، والتي خرج منها النجم الإنجليزي الشاب جودي بيلينغهام، لاعب بوروسيا دورتموند حالياً.
 
(عربي بوست)
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